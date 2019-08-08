وزير البيئة في كفردبيان الاحد لرعاية غرس 1000 شجرة أرز بدعوة من جمعية Green Cedars Lebanon

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برعاية وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي تنظّم جمعية Green Cedars Lebanon بالتعاون مع بلدية كفردبيان احتفالاً بغرس 1000 شجرة أرز في " غابة الفنانين " في كفردبيان يوم الاحد 11 آب 2019 عند الساعة 6 مساء بحضور عدد من السياسيين والفنانين والاعلاميين.وستكون كلمة هامة لوزير البيئة اضافة الى كلمات لرئيسة الجمعية السيدة باسكال شويري سعد وبلدية كفردبيان ورئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين.

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موقع الغابة على الطريق الرئيسي بين مفرق وردة ومنحدرات التزلج.