عناوين الصحف ليوم الخميس 8 آب 2019

الأخبار

بيان السفارة: وقاحة بلا تأثير

«دولرة» اقساط الجامعات: «تطمينات» الادارات لا تُطمئن!

«نَصبة» مبنى «تاتش»: شركات وهمية و«تزوير» و«سرقة» للمال العام

لماذا اتّهم الراعي «المعلومات» بالتعذيب و«الفبركة»؟

البناء

الجيش السوري يقترب من معركة خان شيخون... واتفاق تركي أميركي جزئي على غرفة عمليات

السفارة الأميركية في تدخل سافر: «تحذير من التدخّل السياسي وتحقيق أهداف سياسية»

باسيل يتحدّى جنبلاط ويسأل الحريري... ويفتح النار على جعجع... لإلغاء تفاهم معراب

اللواء

الحريري إلى واشنطن غدًا.. وباسيل يفجر "التفاهم" مع القوات

بيان ىالسفارة في عوكر يحذر من إثارة النعرات على خلفية أحداث قبرشمون.. وبعبدا تعترض

الديار

خطة خطرة تحضرها واشنطن ضد 8 آذار وسوريا لضرب الممانعة

السفارة الاميركية تصدر بيانا تطلب معالجة قضية قبرشمون قضائيًا وابعاد السياسة عنها

L'Orient-Le Jour

Qabr Chmoun : l’ambassade US entre en scène et met en garde contre une instrumentalisation de l’incident

The Daily Star

US warns of interference in Aley clashes