أسرار الصحف ليوم الخميس 8 آب 2019

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البناء

خفايا

توقعت مصادر دبلوماسية أن تصدر مواقف لاحقة للموقف الأميركي عن عدد من السفارات الدولية والعربية ترسم علامات استفهام حول الملف القضائي لحادثة قبرشمون كعلامة على الدعم الدولي والعربي لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي ووضع مواجهته مع العهد تحت مظلة الحماية الخارجية، وقالت المصادر إنّ ذلك سيكون أول خط تماس مباشر بين العهد والسفارات في قضية داخلية...



كواليس

توقعت مصادر يمنية تفاقم الوضع الأمني في عدن وعدد من مناطق جنوب اليمن لأنّ الأحداث الجارية ليست محلية بل هي مموّلة ومحمية من الخارج كما هي حكومة منصور هادي، والصدام الحاصل بينهما يعبّر عن صدام المشاريع الخارجية لليمن في مرحلة ما قبل رسم خطوط الحلّ السياسي الذي يبدو أنّ أنصار الله يشكلون القوة الوحيدة الثابتة فيه بينما الباقي عرضة للتغيير في ضوء نتائج الأحداث الحالية.

اللواء



طرحت مقاطعة شخصيات نيابية وبلدية حفلاً تكريمياً لتيار حليف أكثر من علامة استفهام.



طُرح أكثر من استفهام حول أبعاد التدخل الدبلوماسي الدولي في مسألة قبرشمون وما بعدها؟