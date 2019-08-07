ادي معلوف رداً على عبدالله: سننتصر بمعركة بناء الدولة

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رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف عبر حسابه على "تويتر"، على عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، قائلاً: "سعادة الزميل بلال عبدالله اتهاماتكم لنا بالفساد اليوم بالذات، كالاتهامات لنا بالتعامل مع "إسرائيل" في 7 آب 2001... مثلما انتصرنا بمعركة الحرية والسيادة والاستقلال سننتصر بمعركة بناء الدولة ومكفحة الفساد، لكن هذه المرة سنحرص على عدم مشاركتنا لهذا الانتصار الا لمن يستحقه عن جدارة".

وكان عبدالله غرد قائلاً "رد على الزميل ادي معلوف افهم من كلامك زميل، أنه وجب عليهم استشارتكم كاصحاب خبرة، في الجمع بين التفاهمات السياسية، وبين جني الأرباح من الصفقات، والمقاولين، وبيع الجنسية اللبنانية لمن يهمه الأمر".