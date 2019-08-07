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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في المادة 59 من الموازنة تم استثناء البنزين والمعدات الصناعية والمواد الاولية المستعملة للصناعة والزراعة التي تحدد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، من رسم ال 3% الذي تقرر تطبيقه لثلاث سنوات. لكن على ما يبدو فإن المادة القانونية فاتت المجلس الاعلى للجمارك الذي اصدر في الاول من آب قرارا باستيفاء رسم تأمين اضافي بنسبة 3%،على جميع انواع البضائع المستوردة الخاضعة لل tva بصرف النظر عن استفادتها من معاملة خاصة أو تفضيلية. ازاء هذا القرار قامت قيامة الصناعيين الذين لا يحتملون انتظار انعقاد مجلس الوزراء لاصدار المراسيم وهنا يسألون كيف يمكن لقرار ان يخالف القانون

عبود رأى ان تطبيق القرار هو الضربة القاضية على الصناعة اللبنانية، حيث ارباح التصدير باتت شبه معدومة. فعلى سبيل المثال، كانت كلفة تصدير الشاحنة الى جدة 1600$، فباتت كلفة تصدير الحاوية اليوم من المعمل الى مستودع الزبون، 3500$. كلفة الشحن عبر بريطانيا مثلا هي 450$،فيما كلفة النقل من المعمل الى الباخرة 800$

علما ان في الثاني من آب راسل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وزير المال، وافاده بأن مثل هذا الاجراء سيؤدي الى عرقلة جميع التصاريح وتأخير اخراج البضائع لأن النظام الجمركي المعلوماتي غير مبرمج لهذه الغاية وكون تصفية التأمين المقرر من المجلس الاعلى للجمارك، سيتم عن كل صنف بمفرده في كل قلم من اقلام البيان الجمركي التي يفوق عددها المليون ومئتي الف، للتثبت من خضوعها لل tva ومن حساب ال 3% اضافة الى ال tva، في ظل النقص الحاد في عدد الموظفين في الادارة.

غير ان قانون الجمارك يحظر على موظفي الجمارك استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحدددة في التعريفات او رسوم تفوقها تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا.

لكن على ما يبدو فان الاتصالات المكثفة اثمرت، اذ علمت ال otv أن التواصل جرى خلال هذا النهار بين وزارة المال والصناعة على ان تعد الاخيرة لائحة بالسلع التي تدخل في الصناعات الوطنية ليصار الى اعفائها، من دون الحاجة الى مرسوم في مجلس الوزراء. وذكرت المصادر ان العمل جار على اصدار اللائحة خلال اليومين المقبلين. فهل يحتاج المواطن في كل مرة، الى اطلاق صرخة، من اجل حصوله على ما كرسه لها القانون ؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

انتقل الوضع السياسي من مرحلة الاحتقان الى مرحلة الاهتراء.

واوقف الرئيس بري محركاته لكنه نصح بالمصالحة وبعقد جلسات لمجلس الوزراء بعد تجاوز حوادث الجبل.

اوساط سياسية تراهن على مبادرة الرئيس عون الى اجراء مصالحة في قصر بيت الدين الذي ينتقل اليه الاسبوع المقبل لامضاء فترة الصيف.

ووسط هريان الوضع السياسي تضج الاوساط الشعبية بحملة شائعات حول النقد والمال والاقتصاد.

فجلسات مجلس الوزراء معطلة والاسواق مهتزة والقلق الشعبي كبير، وعناد بعض القيادات مسيطر.

والتقاذف السياسي مستمر، على رغم الخوف من التوترات الاقليمية وارتداداتها.

وعلى رغم ذلك ، اوصت السفارة الاميركية في لبنان بالفصل بين المعالجات القضائية والوضع السياسي، فيما وصف السفير البريطاني اقرار الموازنة العامة بالانجاز الذي يتطلب بعده الكثير من الاعمال.

وفي المنطقة حدث اليوم هو اقامة منطقة آمنة اميركية وتركية في شمال سوريا.

فقد تم الاتفاق على ذلك في اجتماعات عسكرية مشتركة امتدت ليومين ، بعد اختلاف على منطقة شرق الفرات. وفي بيان أفادت تركيا ان المنطقة الآمنة في شمال سوريا ستكون منطقة سلام.

عودة الى الوضع المحلي، الرئيس عون شدد على المعالجة القضائية لحادث قبرشمون، ورأى أن من يرفض العدالة يرفض المجتمع.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

مع اشتداد حدة الإشتباك السياسي حول حادثة قبرشمون لا جلسة مرتبة لمجلس الوزراء وسط صعوبة رؤية او استشراف أي حل أو نجاح أي مبادرة.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أطفأ محركات مبادرته التي كانت قطعت شوطا كبيرا وسط قبول ضمني صريح بعد كلام مغاير وهو لخص المشهد بقوله:

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ولإقتناع منه بان هذا التوتر في التصعيد الحاصل لا يخدم ولا يفيد البلد لكنه طمأن في الوقت نفسه ان لا حاجة للهلع الحاصل في البلد والذي يسقط بمجرد إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

عين التينة وقلبها على الوحدة الوطنية وهي لن تسمح على الإطلاق لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفريق اللبنانيين أو تمزيق البلد مع تأكيد الرئيس بري أن الإستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، في ظل تطلع المؤسسات المالية الدولية إلى الوضع اللبناني بنوع من الحذر والقلق.

رئيس المجلس رأى أن إجراء مصالحة كاملة وشاملة يمثل ضرورة تمهيدا لإجراء جلسات للحكومة على أن لا يكون أي نقاش حول حادثة قبرشمون اذا لم يكن هناك إتفاق مسبق حولها.

وربطا بجلسات الحكومة أكد النائب محمد الحجار للـ NBN الا اعتكاف للرئيس سعد الحريري مشيرا في الوقت نفسه انه حتى الساعة لا بوادر لعقد جلسة قريبة للحكومة بانتظار عودة الحريري خلال الساعات المقبلة وسط ما علمت الـ NBN.

فيما أكد النائب الإشتراكي بلال عبدالله للـ NBN ان التقدمي يؤيد فصل مسار العمل الحكومي عن حادثة قبرشمون لافتا في هذا الإطار الى جلسة مجلس النواب التي عقدت بمشاركة الجميع لإقرار الموازنة.

وعلى هذا الخط أيضا برز موقف لافت للسفارة الأميركية في لبنان التي أكدت في بيان ان الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي وهو أمر كان قد أكد عليه المطارنة الموارنة في اجتماعهم الدوري في الديمان بتأكيدهم على عدم وجوب تسييس قضية قبرشمون.

في شأن آخر أثار النواب امام رئيس المجلس النيابي

موضوع مستحقات المجالس البلدية من الصندوق البلدي المستقل وقد اعطى توجيهاته بالتوافق مع وزير المالية بإتجاه دفع هذه المستحقات بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة وقبل نهاية شهر آب.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

كأن النار اللبنانية ينقصها زيت السفارة الاميركية، الذي صب على دماء حادثة قبرشمون ببيان سمي دبلوماسيا، اقل ما فيه لغة الاملاء على المؤسسات القضائية منها والسياسية، ما يشكل تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية..

ففي زحمة الاشتباك السياسي والتوتر المنبري، انبرت واشنطن للعب على اوتار الازمة ببيان تحريضي لسفارتها في بيروت، المحت فيه الى استثمار سياسي لحادثة قبرشمون والى تسعير مذهبي وطائفي.. بيان اميركي حول حادثة بعهدة الامن والقضاء، ما يثير الكثير من الاسئلة حول المضمون والتوقيت..

في مضامين الاربعاء النيابي دعوة لرفع منسوب الوعي والحكمة لدى الجميع، وتأكيد من الرئيس نبيه بري انه اطفأ محركات مسعاه للحل، لاقتناعه أن هذا التوتر والتصعيد الحاصل لا يخدم ولا يفيد البلد، مطمئنا من جهة اخرى بأن لا حاجة الى الهلع الحاصل في البلد، والذي يسقط بمجرد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء..

جلسة علمت المنار انها محور اتصالات رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يسعى لعقدها الاسبوع المقبل، والعنوان ان البلد لم يعد يحتمل إقتصاديا وماليا، وهناك اهتزاز في الثقة محليا ودوليا، اما قبرشمون فليست على جدول اعمال هذه الجلسة، بانتظار انتهاء المحكمة العسكرية من تحقيقاتها في القضية، بحسب طرح الرئيس الحريري..

وبحسب رئيس الجمهورية فان من يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش في الفوضى، مضيفا ان القضاء هو الذي يملك صلاحية الحزم والعقاب وفق القوانين المرعية الاجراء.

وفق المواقف ونتائجها، فان الرؤساء الثلاثة ومعهم جميع الافرقاء مع عقد جلسة حكومية، لكن كل وفق جدول اعمال مختلف، فهل من سبيل الى نقطة التقاء؟ ام ان التصعيد بلغ حدا يصعب معه ايجاد المخارج؟ وهل من امكانية لابطال مفاعيل بيان السفارة الاميركية، ام انه مؤشر على تصعيد جديد؟



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

مزدحمة جدا التطورات هذا المساء ، ومعظمها معبرة جدا : من عوكر إلى قبرشمون إلى بعبدا إلى تلة نهر الكلب :

البدء من عوكر . ليس قليلا على الإطلاق ان يصدر بيان عن السفارة الأميركية يحدد موقفها من حادثة قبرشمون ويقول : ان اي محاولة لاستغلال الحدث الماسوي الذي وقع في قبرشمون بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب ان يتم رفضه. وطالب البيان السلطات اللبنانية ان تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية ...

مليا، ومليا جدا، يجب التوقف عند هذا البيان: فالدولة العظمى المنهمكة في مفاوضاتها مع كوريا الشمالية، وفي تأمين ممر مضيق هرمز، وفي تأديب شركة هواوي، وفي متابعة تطورات البريكسيت وفي المجازر التي تقع في ولاياتها بسبب السلاح الفردي المتفلت، وجدت متسعا من الوقت لتهتم في حادثة وقعت منذ خمسة اسابيع في إحدى البلدات اللبنانية ... فماذا يعني هذا الإهتمام ؟

هل جرى تدويل حادثة قبرشمون ؟

لولا "العيب والحيا" لكانت واشنطن طلبت رفع حادثة قبرشمون إلى مجلس الامن الدولي، ليصح القول: كنا في المجلس العدلي فاصبحنا في مجلس الأمن الدولي، وشتان ما بين المجلسين ...

كل ما سبق يعني المؤشرات التالية:

إن أصغر حادثة في لبنان يمكن ان تعني واشنطن كما يمكن ان تعني طهران .

بعد بيان السفارة، لم يعد ملف حادثة قبرشمون كما كان قبلها .

في بيان السفارة قراءتان وتفسيران :

في القراءة الأولى، اعتبار المختارة خط أحمر .

وفي قراءة اخرى انتصار لمنطق الدولة والقانون من خلال القول : "إن الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون اي تدخل سياسي.

يجري هذا الكلام على مسمع من رئيس التيار الوطني حيث يقف على مرمى حجر من مبنى السفارة الاميركية، واضعا الحجر الاساس لمقر التيار في ذكرى 7آب ، وبالتأكيد لديه قراءته للبيان .

وبين القراءتين خلاصة واحدة: لبنان كله تحت المجهر الدولي وهو في شلل يولد صرخة لدى الناس الذين اطلقوا اليوم وجعا يعكس انهم يكادوا ان يكفروا بكل شيئ، فهل من يستمع إلى نداءاتهم واستغاثاتهم ؟



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

في أربعين قبر شمون بدا أن الكمين أكبر من جبران وصالح .. و"ما غريب إلا الشيطان" الذي ظهر اليوم على صورة بيان السفارة الأميركية ..

فمن رصد النتائج التي ترتب على حادث البساتين وصل الحاصل الى أبعد من استهداف وزير أو اثنين.

فقد وقع الكمين فعلا على كل الجبهات .. هدد العهد .. فعل فعله بين تيار وقوات .. أقام الحد بين اشتراكي وعوني .. عمق الجرح الدرزي بين بيك ومير .. أطاح القضاء والقضاة .. جمد عروق الحكومة .. عطل مجلس الوزراء، وأعاد من جديد أزمة الصلاحيات التي فرزت مواقف عدة .

رئيس الجمهورية اصطف طرفا مع جبرانه مؤكدا نظرية استهدافه .. رئيس مجلس النواب اعلن رسميا إطفاء محركات الحركة .. ورئيس الحكومة ما زال خارج البلاد ضاربا موعدا لغداء مع " كوتيون وتومبلا " لكتلته النيابية بهدف توجيه رسالة إلى من يسلب صلاحياته، أنه ما زال على قيد الحكم ويستعد للتوجه الى واشنطن الأربعاء المقبل .

وللصدف المحسوبة فإن واشنطن دخلت القبر السياسي اللبناني وأصدرت سفارتها بيانا محشوا بالمواد المفخخة لكن تحت غطاء الإرشاد الرسولي الذي يضنيه واقع الحال .

فأكدت دعمها للمراجعة القضائية العادلة والشفافية من دون أي تدخل سياسي.

ورأت أن أي محاولة لاستغلال حادث قبر شمون بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن ترفض

ويرتفع التدخل الى أعلى مراتبه عندما تلمح السفارة إلى تدخلها مع السلطات اللبنانية ومطالبتها بمعالجة هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة، من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية لكن أي صلاحية لسفارة أجنبية في شأن لبناني داخلي؟ وهل تسمح أميركا لسفارة لبنان في واشنطن بأن تسطر بيانا كهذا لإرشاد السلطات الاميركية في كيفية تعاملها مع حادثي تكساس واوهايو الداخليتين ؟

وببيان السفارة الاميركية لم تبق جهة إلا وتدخلت في القضاء .. وانضم الاميركيون الى أصحاب القدرة والنفوذ من اللبنانين الذين " ايدهن طايلة " .

وتبعا لجدل الخوف من الوضع المالي الاقتصادي فإن حجم الإنفاق لم يصل الى حجم النفاق بين السياسيين ..

وكل يدعي طهارة الموقف .

وبالطهارة النيابية قرر مجلس النواب الادعاء على صاحب مبنى تاتش المهندس نبيل كرم لوصفه النواب بعبارة خدشت مكانتهم،

لكن المجلس كان ضنينا على سمعته من العبارات الناهقة .. ولم يبد الحرص عينه على المال العام المنهوب ..

الذي تكشف الجديد اليوم مزيدا من فصوله حيال مبنى تاتش.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

هذا في الوجداني والوطني، أما في الواقعي، فعجلات الدولة لا تنفك تغرق في البساتين، واليوم أخذ الوضع السياسي ابعادا خلافية خطرة.

الرئيس بري أطفأ محركات وساطته على زعل، بعدما صارت المشكلة بين بعبدا والمختارة على خلفية اتهام الرئيس عون جنبلاط باستهداف الوزير باسيل في قبرشمون.

واللواء ابراهيم بطل المهمات المستحيلة ترجل من مكوك الوساطة بعد كيلومترات طويلة قطعها على مثلث خلدة المختارة بعبدا وبعد عشرات الساعات من الحوار التوفيقي غير المجدي. والجديد الغريب أن واشنطن المنهمكة في هرمز وادلب وكوريا الشمالية والصين ، أصدرت سفارتها في بيروت بيانا نصحت فيه بضرورة اخراج قضية البساتين من متاريس التحدي والتطييف والتجييش العشائري والعودة بها الى القضاء النزيه غير المتأثر بأي ضغوط، فالتركيبة اللبنانية غير قابلة للمس لأنها ركن الاستقرار الأمني والمالي وعلة وجود لبنان. ووسط كل الاختلافات، الاجماع كبير والصوت واحد: افصلوا البساتين عن مجلس الوزراء واستأنفوا الجلسات وإلا سيواجه لبنان كارثة محققة جراء تصنيف ستاندرد أند بورز .

وللمفارقة، إن الترجمة الحرفية لبورز بالعربية ، تعني فقراء، فافهموا وانضبطوا واتقوا الله.