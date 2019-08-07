بالأسماء - هؤلاء هم المناضلون والمناضلات الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001

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المناضلات و المناضلون الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001 :

‎اللواء نديم لطيف

‎ابراهيم أحمراني

‎الياس زغيب

‎الياس سالم

‎الياس نمنم

‎ايلي ابي راشد

‎ايلي الحايك

‎ايلي بيطار

‎ايلي خوند

‎ايلي شلالا

‎ايلي صابر

‎ايلي غاريوس

‎ايلي ماليان

‎ايليا قشوع

‎أدونيس العكره

‎أديب أبو داغر

‎أسامه الصيفة

‎ألان زيلع

‎ألان لحود

‎ألفتريادس أتناسيوس

‎ألفرد خيرالله

‎أنطوان الحايك

‎أنطوان أبو جوده

‎أنطوان حبيش

‎أنطوان مخيبر

‎أنطوان نصرالله

‎أنطون الخوري حرب

‎أنور شحاده

‎باتريك المستحي

‎باسكال مطر

‎برنار أبو كرم

‎برنار فاخوري

‎بسام الخوري

‎بسام رزق

‎بسام عيسى

‎بشير أبو خليل

‎بول باسيل

‎بول حكيم

‎بيار باسيل

‎بيار حايك

‎توفيق سلوم

‎جاد بجاني

‎جان الحتي

‎جان باسيل

‎جان ضناوي

‎جان عبدالله

‎جبران باسيل

‎جورج الحداد

‎جورج الخوري

‎جورج أبي خليل

‎جورج أبي سمرا

‎جورج دعبول

‎جورج عطالله

‎جورج مراد

‎جورج يزبك

‎جورج يمين

‎جوزيف صقر

‎جوزيف ونيس

‎جوني الزغبي

‎جيلبير مرهج

‎حكمت ديب

‎حليم التنوري

‎حنا شاهين

‎حنا عبد الكريم

‎خليل الحجار

‎خليل الصيقلي

‎خليل حداد

‎خوسيه عفيف

‎ديانا حداد

‎ديمتري حسون

‎راغب أبي عقل

‎رامز العجوري

‎رامي أبي عقل

‎رامي صليبا

‎رامي نحاس

‎رانيا كوكباني

‎ربيع ديب

‎ربيع عوض

‎رنده المر

‎روبير الهاشم

‎روبير رزق الله

‎روجيه حداد

‎روجيه دكاش

‎رولا صقر

‎روني بجاني

‎ريمون جرمانوس حايك

‎زياد اسود

‎زياد مونس

‎سامر الأسمر

‎سليم عون

‎سمير طايع

‎سهام يونس

‎سيزار أبو خليل

‎سيزار حنا

‎سينتيا زرازير

‎شادي جريصاتي

‎شادي عبدالكريم

‎شربل اسبر

‎شربل باخوس

‎شربل دانيال

‎شربل سقيم

‎شربل قصاص

‎شهيد دعبول

‎طارق الحجل

‎طارق طرابلسي

‎طانيوس حبيقه

‎طانيوس عقل

‎طوني أوريان

‎طوني درويش

‎طوني يزبك

‎عادل عقل

‎غسان ابي فارس

‎غسان أبي نادر

‎غسان سعود

‎غسان عطالله

‎غسان لحود

‎فادي أبو جمره

‎فادي بركات

‎فادي تنوري

‎فادي لطيف

‎فرنسوا لبكي

‎فؤاد فرحات

‎فيوليت حرب

‎كابي عبد الكريم

‎كارلا جريج

‎كلارا طيار

‎كمال جبر

‎كميل باسيل

‎كميل خوري

‎لابا دكاش

‎لينا غريب

‎ماجد بويز

‎مارون دياب

‎مارون ناصيف

‎ماري كشر

‎ماري كلير الفغالي

‎ماريو شمعون

‎ماريو عون

‎مخايل سلامه

‎مسعود أبو زيد

‎منصور فاضل

‎منى شكيبان

‎ميشال الخوري

‎ميشال المير

‎ميشال أبو نجم

‎ميشال جبران

‎ميشال سلامه

‎ميشال متني

‎ناجي ديب

‎نجا عطالله

‎نجا مرهج

‎نديم فريحه

‎نسيم أبو سمرا

‎نعيم عون

‎نهاد الخوري

‎هاكوب مانيساجيان

‎هاني الخوري

‎وليد الأشقر

‎وليد بسولو

‎وليد داغر

‎وليد عيسى

يعقوب عتيق

‎يوسف غصن

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والمناضلين الذين استطاعوا الفرار..... الف تحية وتقدير