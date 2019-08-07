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بالأسماء - هؤلاء هم المناضلون والمناضلات الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001

7
AUGUST
2019
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المناضلات و المناضلون الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001 :

‎اللواء نديم لطيف
‎ابراهيم أحمراني
‎الياس زغيب
‎الياس سالم
‎الياس نمنم
‎ايلي ابي راشد
‎ايلي الحايك
‎ايلي بيطار
‎ايلي خوند
‎ايلي شلالا
‎ايلي صابر
‎ايلي غاريوس
‎ايلي ماليان
‎ايليا قشوع
‎أدونيس العكره
‎أديب أبو داغر
‎أسامه الصيفة
‎ألان زيلع
‎ألان لحود
‎ألفتريادس أتناسيوس
‎ألفرد خيرالله
‎أنطوان الحايك
‎أنطوان أبو جوده
‎أنطوان حبيش
‎أنطوان مخيبر
‎أنطوان نصرالله
‎أنطون الخوري حرب
‎أنور شحاده
‎باتريك المستحي
‎باسكال مطر
‎برنار أبو كرم
‎برنار فاخوري
‎بسام الخوري
‎بسام رزق
‎بسام عيسى
‎بشير أبو خليل
‎بول باسيل
‎بول حكيم
‎بيار باسيل
‎بيار حايك
‎توفيق سلوم
‎جاد بجاني
‎جان الحتي
‎جان باسيل
‎جان ضناوي
‎جان عبدالله
‎جبران باسيل
‎جورج الحداد
‎جورج الخوري
‎جورج أبي خليل
‎جورج أبي سمرا
‎جورج دعبول
‎جورج عطالله
‎جورج مراد
‎جورج يزبك
‎جورج يمين
‎جوزيف صقر
‎جوزيف ونيس
‎جوني الزغبي
‎جيلبير مرهج
‎حكمت ديب
‎حليم التنوري
‎حنا شاهين
‎حنا عبد الكريم
‎خليل الحجار
‎خليل الصيقلي
‎خليل حداد
‎خوسيه عفيف
‎ديانا حداد
‎ديمتري حسون
‎راغب أبي عقل
‎رامز العجوري
‎رامي أبي عقل
‎رامي صليبا
‎رامي نحاس
‎رانيا كوكباني
‎ربيع ديب
‎ربيع عوض
‎رنده المر
‎روبير الهاشم
‎روبير رزق الله
‎روجيه حداد
‎روجيه دكاش
‎رولا صقر
‎روني بجاني
‎ريمون جرمانوس حايك
‎زياد اسود
‎زياد مونس
‎سامر الأسمر
‎سليم عون
‎سمير طايع
‎سهام يونس
‎سيزار أبو خليل
‎سيزار حنا
‎سينتيا زرازير
‎شادي جريصاتي
‎شادي عبدالكريم
‎شربل اسبر
‎شربل باخوس
‎شربل دانيال
‎شربل سقيم
‎شربل قصاص
‎شهيد دعبول
‎طارق الحجل
‎طارق طرابلسي
‎طانيوس حبيقه
‎طانيوس عقل
‎طوني أوريان
‎طوني درويش
‎طوني يزبك
‎عادل عقل
‎غسان ابي فارس
‎غسان أبي نادر
‎غسان سعود
‎غسان عطالله
‎غسان لحود
‎فادي أبو جمره
‎فادي بركات
‎فادي تنوري
‎فادي لطيف
‎فرنسوا لبكي
‎فؤاد فرحات
‎فيوليت حرب
‎كابي عبد الكريم
‎كارلا جريج
‎كلارا طيار
‎كمال جبر
‎كميل باسيل
‎كميل خوري
‎لابا دكاش
‎لينا غريب
‎ماجد بويز
‎مارون دياب
‎مارون ناصيف
‎ماري كشر
‎ماري كلير الفغالي
‎ماريو شمعون
‎ماريو عون
‎مخايل سلامه
‎مسعود أبو زيد
‎منصور فاضل
‎منى شكيبان
‎ميشال الخوري
‎ميشال المير
‎ميشال أبو نجم
‎ميشال جبران
‎ميشال سلامه
‎ميشال متني
‎ناجي ديب
‎نجا عطالله
‎نجا مرهج
‎نديم فريحه
‎نسيم أبو سمرا
‎نعيم عون
‎نهاد الخوري
‎هاكوب مانيساجيان
‎هاني الخوري
‎وليد الأشقر
‎وليد بسولو
‎وليد داغر
‎وليد عيسى
يعقوب عتيق
‎يوسف غصن
------------------
والمناضلين الذين استطاعوا الفرار..... الف تحية وتقدير

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