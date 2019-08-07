بالأسماء - هؤلاء هم المناضلون والمناضلات الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001

المناضلات و المناضلون الذين تمّ توقيفهم بتاريخي 7 و 9 آب 2001 :
اللواء نديم لطيف
ابراهيم أحمراني
الياس زغيب
الياس سالم
الياس نمنم
ايلي ابي راشد
ايلي الحايك
ايلي بيطار
ايلي خوند
ايلي شلالا
ايلي صابر
ايلي غاريوس
ايلي ماليان
ايليا قشوع
أدونيس العكره
أديب أبو داغر
أسامه الصيفة
ألان زيلع
ألان لحود
ألفتريادس أتناسيوس
ألفرد خيرالله
أنطوان الحايك
أنطوان أبو جوده
أنطوان حبيش
أنطوان مخيبر
أنطوان نصرالله
أنطون الخوري حرب
أنور شحاده
باتريك المستحي
باسكال مطر
برنار أبو كرم
برنار فاخوري
بسام الخوري
بسام رزق
بسام عيسى
بشير أبو خليل
بول باسيل
بول حكيم
بيار باسيل
بيار حايك
توفيق سلوم
جاد بجاني
جان الحتي
جان باسيل
جان ضناوي
جان عبدالله
جبران باسيل
جورج الحداد
جورج الخوري
جورج أبي خليل
جورج أبي سمرا
جورج دعبول
جورج عطالله
جورج مراد
جورج يزبك
جورج يمين
جوزيف صقر
جوزيف ونيس
جوني الزغبي
جيلبير مرهج
حكمت ديب
حليم التنوري
حنا شاهين
حنا عبد الكريم
خليل الحجار
خليل الصيقلي
خليل حداد
خوسيه عفيف
ديانا حداد
ديمتري حسون
راغب أبي عقل
رامز العجوري
رامي أبي عقل
رامي صليبا
رامي نحاس
رانيا كوكباني
ربيع ديب
ربيع عوض
رنده المر
روبير الهاشم
روبير رزق الله
روجيه حداد
روجيه دكاش
رولا صقر
روني بجاني
ريمون جرمانوس حايك
زياد اسود
زياد مونس
سامر الأسمر
سليم عون
سمير طايع
سهام يونس
سيزار أبو خليل
سيزار حنا
سينتيا زرازير
شادي جريصاتي
شادي عبدالكريم
شربل اسبر
شربل باخوس
شربل دانيال
شربل سقيم
شربل قصاص
شهيد دعبول
طارق الحجل
طارق طرابلسي
طانيوس حبيقه
طانيوس عقل
طوني أوريان
طوني درويش
طوني يزبك
عادل عقل
غسان ابي فارس
غسان أبي نادر
غسان سعود
غسان عطالله
غسان لحود
فادي أبو جمره
فادي بركات
فادي تنوري
فادي لطيف
فرنسوا لبكي
فؤاد فرحات
فيوليت حرب
كابي عبد الكريم
كارلا جريج
كلارا طيار
كمال جبر
كميل باسيل
كميل خوري
لابا دكاش
لينا غريب
ماجد بويز
مارون دياب
مارون ناصيف
ماري كشر
ماري كلير الفغالي
ماريو شمعون
ماريو عون
مخايل سلامه
مسعود أبو زيد
منصور فاضل
منى شكيبان
ميشال الخوري
ميشال المير
ميشال أبو نجم
ميشال جبران
ميشال سلامه
ميشال متني
ناجي ديب
نجا عطالله
نجا مرهج
نديم فريحه
نسيم أبو سمرا
نعيم عون
نهاد الخوري
هاكوب مانيساجيان
هاني الخوري
وليد الأشقر
وليد بسولو
وليد داغر
وليد عيسى
يعقوب عتيق
يوسف غصن
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والمناضلين الذين استطاعوا الفرار..... الف تحية وتقدير