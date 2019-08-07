أبو زيد: ذكرى 7 آب حكاية نضال...وبيت التيار منارة للكرامة

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى 7 آب قائلاً " ذكرى 7 آب 2001 هي تاريخ لا يُمحى سطّر فيه شباب التيار بأجسادهم وارادتهم الصلبة حكاية نضال من اجل وطن حر سيّد مستقل.

اما 7 آب 2019 فسيكون تخليداً لهذه الذكرى بوضع الحجر الاساس لبيت التيار الوطني الحر على صخور نهر الكلب ليبقى المنارة التي تشعّ منها روح التغيير والاصلاح والكرامة الوطنية ".

واضاف " كل الأمل أن تبقى هذه الذكرى المجيدة أمثولة لكل من يحاول التآمر على البلد بأن في لبنان شعباً عظيماً يواجه القمع ويتحدّى كل اشكال الظلم والوصاية متسلحاً بعزيمة جنرال لم ينكسر قبل الرئاسة ولن ينكسر بعدها ولم يستطع أحد إنتزاع توقيعه بغير رضاه لا في الماضي ولا في الحاضر وطبعاً لا في المستقبل".