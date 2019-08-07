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المطارنة الموارنة: لمعالجة قضية قبرشمون بعيداً من أي تسييس

7
AUGUST
2019
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أثنى المطارنة الموارنة على منتدى بكركي الاقتصادي الاجتماعي الذي عقد في الصرح البطريرك.


وأكدوا بعد لقاءهم الشهري: "كنا نأمل أن يصحّح المجلس النيابي عند إقراره قانون الموازنة العيوب والنواقص الاقتصادية والمالية عملاً بالنهج السياسي."


وشدد المطارنة على أن حلّ الأزمة الراهنة يحتّم على الحكومة العودة إلى الالتئام من أجل إقرار قطع الحساب وتحريك الاقتصاد الإنتاجي.


وناشدوا الحكومة معالجة قضية قبرشمون مع القضاء المختص بعيداً من أي تسييس، وأردفوا: "نذكّر بأن المصالحة التاريخية تلقي على قيادات الجبل مسؤولية تحصيلها بمقومات العيش معاً، ونأمل في ترجمة الإختلاف توافقاً سريعاً وبدء إجراءات تشاركية ملموسة تأكيداً لنموذجية الجبل على الصعيد الوطني."


ودعا المطارنة لتصحيح بوصلة المطالب الفلسطينية وتوجيهها نحو الحقوق الأساسية للاجئين لا سيما حق عودتهم إلى ديارهم.

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