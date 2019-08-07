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بيان لوزيرة الداخليّة حول الانتخابات النيابية الفرعية في صور

7
AUGUST
2019
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أصدرت وزيرة الداخلية ريا الحسن بيانا رقمه 109/ص.م يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح إلى الانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف الموسوي، وجاء في نص البيان الآتي:


بالاستناد الى المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019، دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، حيث تم تحديد موعد اجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 15/9/2019.


فإن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بأن المادة(45) من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يقدم:


1- تصريحا موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمن:
- اسم المرشح الثلاثي.
- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشح نفسه عنها.
2- يرفق ريطا بالتصريح المستندات الاتية:
- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.
- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.
- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.


- افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
- نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر قيهم الشروط المفروضة في القانون رقم 44/2017 ، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المحددة في المادة 45 من القانون المذكور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين - شارع الحمراء- بناية الجلاد بالقرب من مصرف لبنان ، وذلك وفق التواريخ التالي:


- تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/8/2019.
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 30/8/2019.
- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 4/9/2019.


علما بأن صندوق المالية المركزي في بيروت، اضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24,00 من اليوم الاخير للترشيح".

 

 

 

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