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الوجود السوري والنار الآكلة (الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصيَّاح)

7
AUGUST
2019
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إلى متى المعاناة، ولا بصيص يلوح، يرجى منه. هو النزف مستمر ولم يعد من دماء في شرايين وجيوب شعبنا اللبناني هو وجود الإخوة يمتصّ هبة الحياة رويدًا رويدًا، هو النار التي تقضم، تقضي على صفاء ووهج العائلة اللبنانية وواقعها المعيشي ولقمة عيشها. لا سيّما تلك التي يعمل أربابها بالحرفة والمصلحة وأصبح اللافت اليوم هو هشول ربّها إلى الخارج لعلّه يحصّل ما يقوّي ويبقي، متحملاً قسوة الهجر وناره. ويبقى السؤال! إلى متى يتغلغل هذا الوجود داخل الأحياء الكبيرة والصغيرة، في المدن والقرى، وليس من رادع له ولقد أصبح الضيف الثقيل وكلما أُخبرنا في وسائل الإعلام عن مناطق آمنة في سوريا، كلّما تباطأت أكثر وأكثر عملية العودة وارتدّت سلبًا متزايدًا على اللبنانيين، وتبدو الصورة اليوم كالتالي: تناسٍ كامل للدولة على صعيد العودة والأسباب عديدة ومتعددة منها الخارجية ومنها الداخلية، من هنا نطلق الصرخة والتحذير لعدم تكرار اللجوء مرتين، فإذا لم تتم المعالجة العقلانية والفورية لهذا الوجود العبء فإن مفاعليه سوف تفقد واقع العودة ويستطيب المقام أكثر، والتأقلم أكثر، لا سيما ما نراه ونسمعه من حجج خارجية تؤخر الأمر وقوامها مصالح دول ولا سيّما اسرائيل.
 
أيها اللبنانيون: إلامَ المعاناة وبساط الوطن يُسحب من تحت أرجلكم رويدًا رويدًا وسوف تصبحون لا بساط ولا أرض، وعامل الوقت ليس لصالحكم وإلّا فحذار، إني أقرأ في المستقبل مطبات لسنا بحاجة إليها، وشبح توطين آخر يقترب.
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