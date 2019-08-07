أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 آب 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية رفيعة إنه إذا كان مقياس حجم الخطورة في الوضع السياسي هو النبرة والقضايا المثارة في الخطاب السياسي فإنّ ما يرد هذه الأيام من مستوى تصعيدي ومضامين عالية السقوف تقول إنّ لبنان يدخل مرحلة من الفوضى السياسية والخروج من مظلة القانون والاحتكام للدولة وانتظام مؤسساتها والتهديدات وكلّ ذلك يقول إنّ لبنان في أسوأ مراحله السياسية والمهمّ أن يبقى الوضع الأمني ممسوكاً كي لا يكون الآتي أعظم…

كواليس

يجمع معلقو الصحف البريطانية الكبرى على أنّ بوريس جونسون يخشى مصيراً مأساوياً في الخريف بعدما يضطر للخروج الأحادي من الاتحاد الأوروبي وبدء المساءلة النيابية والسياسية على الإتجاه الذي يأخذ إليه بريطانيا، وأنه لذلك يحاذر السير وراء الرئيس الأميركي في دعوته للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران رغم مجاراته في التصعيد الكلامي ضدّ إيران…





اللواء: أسرار

لغز

تشيع دوائر اقتصادية على إطلاع على المعطيات المالية والنقدية، أنه بعد الموازنة، ذهبت الأزمة سنة إلى الأمام..



غمز

وضعت قواعد حزب يواجه تحديات غير متوقعة في حالة استنفار أو ما يشبه التعبئة؟



همس

تكونت صورة مغايرة لدى السلك الدبلوماسي في البلد، تستبعد تماماً «نظرية المؤامرة» في حادث قبرشمعون.

الجمهورية: أسرار



عدم تفهُّم نائب

إشتكى وزير من عدم تفهُّم نائب في كتلة تجمعهما لبعض الطروحات المتعلقة بوزارته.

"لماذا الكلام فالنيران قد اشتعلت"

لاحظت أوساط سياسية صمت أحد الأحزاب عن أزمة حسّاسة وقالت لماذا الكلام فالنيران قد اشتعلت.

تحذير نائب سابق باتخاذ "إجراءات زجرية" بحقه!

يجد مسؤولون في أحد الأحزاب صعوبة بالغة في إقناع نائب سابق بالتراجع عن مسألة خلافية يصرّ على المضي فيها رغم تحذيره باتخاذ إجراءات زجرية بحقه.