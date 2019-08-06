عثمان ردا على الراعي: ليتأكد بنفسه أو يكلف من يرتئيه

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علق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على ما جاء في كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول ما تضمنه نداء غبطته بالقول: "أتوجه الى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه أو يكلف من يرتئيه لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بانهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أخلي سبيلهم، أم من الذين ما زالوا موقوفين وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبيانا للحقيقة ووضع الامور في نصابها الصحيح".



وختم اللواء عثمان متوجها الى من شهد بالزور أمام البطريرك الراعي ، أنه "ينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدس: الشاهد بالزور لا يتبرأ".