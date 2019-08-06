البطريرك الراعي لعثمان: كيف لكم ان تقبلوا فبركة ملفات لاشخاص من دين واحد؟

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توجه البطريرك الراعي الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قائلاً: كيف لكم ان تقبلوا فبركة ملفات لاشخاص من دين واحد؟ هل نحن في دولة الطوائف والمذاهب والنافذين؟..حكم القضاء يسري مفعوله هنا ولا يسري في مكان آخر؟..هناك من هو فوق القضاء وفوق المحاكم.

انا اعمل في سلطة ادارية او عسكرية،هل مسموح لي ان "اتحطت "على اناس من دين معين او مذهب معين؟ كيف يجوز لنا ان نقبل ذلك ونخالف القوانين والدستور وكل المبادئ الاساسية،وهذا يعني ان القوي يأكل الضعيف. هذا الذي يحصل اليوم في لبنان. كيف لنا ان نقبل اليوم وعلى المستوى الامني،ومن هنا اريد ان اوجه نداء الآن الى اللواء عماد عثمان ،كيف يوافق على فبركة ملفات كل يوم في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد. نحن مع القانون والعدالة للجميع،فكيف يسمح بتعذيب الناس في اقبية الامن الداخلي لىشعبة المعلومات؟ ومن اين لهم الحق بتعذيب الناس ؟ هذا شيئ لم يعد يطاق ولن نتحمله ابدا .. هذه ليست دولة ،الكبير يأكل الصغير،والقوي يأكل الضعيف،وهذا غير مقبول على الاطلاق ،ونتيجة كل ذلك فقد الشعب كل الثقة، والدليل ان 51بالمائة من الشعب اللبناني لم يشارك في الانتخابات النيابية الاخيرة، والذين شاركوا هم المنتمون الى الاحزاب ،وكانوا مجبرين من احزابهم على المشاركة. اليست هناك قيمة لهؤلاء الذين لم يشاركوا في الانتخابات؟ اليس لهم الحق بأن يكون لهم وزير في الحكومة؟