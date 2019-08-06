قائد الجيش في تدشين طريق شهداء الإرهاب في القاع: الجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب

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احتفل في القاع اليوم بافتتاح "ساحة الجيش اللبناني" وتدشين "طريق شهداء الارهاب"، وأقيم للمناسبة احتفال حاشد حضره قائد الجيش العماد جوزف عون، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، مطران بعلبك-الهرمل للروم الكاثوليك الياس رحال مطر، مطران بعلبك ودير الاحمر للموارنة حنا رحمة، مطران طرابلس أدوار ضاهر، مفتي بعلبك خالد صلح، قادة الأجهزة الأمنية في بعلبك-الهرمل، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، وفاعليات بلدية واختيارية وضباط من الجيش والأجهزة الأمنية، ورجال دين وحشد من أهالي القاع والجوار.



افتتاحا النشيد الوطني، ثم أزاح قائد الجيش الستار عن لوحة تذكارية، بعدها كانت كلمة ترحيبية لرئيس بلدية القاع بشير مطر وتنويه بدور الجيش في "تحرير الأرض من الإرهاب وحماية الحدود ودوره في الإنماء من خلال شق الطرق"، آملا "كشف الحقيقة كاملة في ملف تفجيرات القاع".



وألقى قائد الجيش كلمة أكد فيها أن "المؤسسة العسكرية ملزمة الدفاع عن لبنان والتضحية من أجله، والجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب والتعقيدات الجغرافية". وكان تنويه بتضحيات أبناء القاع ودورهم في مواجهة الإرهاب ومعارك فجر الجرود، تسلم بعدها العماد عون لوحة تذكارية من البلدية وكاهن الرعية الأب اليان نصرالله وذوي الشهداء.



وأخيرا قدم رئيس البلدية مفتاح القاع عربون تقدير ووفاء.