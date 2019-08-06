شقير يردّ بعنف على جورج عدوان: جنون أم انفصام؟

A + A -

غرّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر "تويتر" كاتِبا: "في وقت يعاني الوطن من ضائقة اقتصادية حادة... في وقت تجتمع فيه لجنة وزارية لبحث عقود الخليوي ومستقبل الاتصالات، يتم شراء بناية لـ"تاتش" ب ٧٥ مليون دولار إنه إما الجنون أو الاستخفاف بعقول الناس وانعدام المسؤولية...".



تغريدة عدوان ردّ عليها وزير الاتصالات محمد شقير قائلاً: "نقول للنائب جورج عدوان إنّ الجنون والاستخفاف بعقول الناس وانعدام المسؤولية... هو في التسرّع بنشر التغريدة دون السؤال والاستفسار وتبيان حقيقة الأمور!".



وأضاف: "فعلاً غريب أمر النائب عدوان، لأنه حين أعلمته في آخر جلسة لمجلس النواب عن مشروع حل مسألة مبنى تاتش بادرني بالتهنئة. لذلك لا أدري ما سبب هذا الاستغراب المفاجئ ولا أدري ما أصف هذه الحالة، أهي جنون أم انفصام.. وكيف العلاج؟".