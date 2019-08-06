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مؤسسة مخزومي تحتفل بتخريج 300 طالب من مختلف المناطق اللبنانية

6
AUGUST
2019
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احتفلت مؤسسة مخزومي بتخريج 300 طالب من مختلف المناطق اللبنانية، بعد إتمامهم دورات تدريبية مهنية لتعليم التبليط وطلاء الجدران وتركيب ورق الجدران، أقامتها المؤسسة بالتعاون مع منظّمة GIZ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، صندوق مدد MADAD، ضمن مشروع Qudra. وقد أقامت المؤسسة احتفالاً ختامياً للمناسبة في مركز جمعية العناية بالطفل والأم في بيروت بتاريخ 5 آب 2019 لتخريج حوالى 100 طالب من مناطق بيروت وجبل لبنان.


حضرت الاحتفال رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، ومدير عام المؤسسة السيد سامر الصفح، ومدراء برامج المؤسسة، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء، ومدير ثانوية جميل الرواس الرسمية للبنين الأستاذ مازن الطويل، وصاحب شركة ميمو المهندس مازن شبارو والأساتذة والمدربين، والطلاب وأهاليهم.


مخزومي
وهنأت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي في كلمتها الطلاب الذين أتموا التدريب، مثنيةً على جهودهم. وشدّدت على أهمية هكذا دورات لأنها تفتح أمام الشباب أبواب العمل، وتمكّنهم من توفير فرصهم الخاصة. وأثنت على مشاركة الشابات بدوراتٍ تدريبية كانت تُعد حكراً على الذكور، مؤكدةً أن اللمسة النسائية على هذه المهن تعطيها طابعاً فنياً جمالياً مميزاً.


كلمة الطلاب
وتحدّثت الخريجة غاييل حمادة بلسان زملائها، فألقت كلمة الطلاب التي شكرت خلالها مؤسسة مخزومي ومنظّمة GIZ على هذه الفرصة. وأضاف: هذه الدورة أتاحت لنا فرصة اكتشاف العديد من الأمور التي لم نتوقع تعلمها، مثل علم المساحات وأساليب التبليط، والأهم بأن هذا المجال ليس بالضرورة حكراً على الذكور.

تهدف هذه الدورات إلى تدريب الكفاءات الشابة ومساعدتهم في أول خطوة في سوق العمل، بالأخص في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، والتحدي الذي يواجهه الشباب في إيجاد فرص عمل، وهي خطوة نموذحية متكاملة لتمكين الشباب لبناء مستقبلهم، تنفذها مؤسسة مخزومي بالتعاون مع عدّة منظّمات دولية.

وبعد إلقاء الكلمات، تم عرض تقرير مصوّر عن الدورات التي أقيمت في مختلف المناطق اللبنانية، تلاه توزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركات والمشاركين، والتقاط الصور التذكارية.

 

يُذكر أن مؤسسة مخزومي كانت قد أقامت احتفالاً في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس بتاريخ 30 تموز 2019 لتخريج طلاب منطقة الشمال (70 طالب)، واحتفالًا آخر في مركز اتحاد بلديات بعلبك بتاريخ 1 آب 2019 لتخريج طلًاب منطقة زحلة، بعلبك والهرمل (140 طالب).

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