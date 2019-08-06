الرئيس عون: لا تخافوا على مصير لبنان لأننا قادرون دوماً على النهوض

A + A -

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدم الخوف على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر اننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. وقال:" ربما يمر وطننا اليوم في مرحلة صعبة، ولكن هذه هي الحال ايضا في كثير من البلدان".



كلام الرئيس عون جاء امام وفد من المؤسسة المارونية للانتشار، جاء برفقة مجموعة من الشباب الذين يمثلون الانتشار اللبناني في عدد من البلدان، ويزورون لبنان ضمن برنامج الاكاديمية المارونية والعودة الى الجذور الذي تنفذه المؤسسة، لتعزيز ارتباط المنتشرين بوطنهم الام ومؤسساته الدستورية.

في مستهل اللقاء تحدث رئيس المؤسسة السيد شارل الحاج فلفت الى انه جاء الى لبنان برفقة اكثر من مئة شاب وشابة يمثلون 20 بلداً من بلدان الانتشار، جاؤوا ليتعرفوا اكثر على بلد اجدادهم الذي سيمضون فيه نحو اسبوعين، وليتعرفوا على مكوناته، ونظامه التعليمي، والصحي، والاهم على تراثه الماروني، "لأننا نريدهم ان يصبحوا سفراء للمؤسسة المارونية للانتشار في العالم وسفراء للبنان، ويبنوا جسرا من التواصل بين لبنان والمنتشرين اللبنانيين في العالم".

واشار الى تعاون المؤسسة المارونية للانتشار مع وزارة الخارجية والمغتربين لتسهيل استعادة المنتشرين اللبنانيين لجنسيتهم اللبنانية.

ورد الرئيس عون معبرا عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيراً الى ان الشباب من المنتشرين اللبنانيين، يحملون في داخلهم حضارتهم وجذورهم، اما بالوراثة او بالمعرفة التي اكتسبوها عن لبنان. وقال:" كل انسان يحب ان يعود الى جذوره، ليتعرف على أصوله وثقافته وعاداته، وهذا مصدر غنى بالنسبة اليه".

ولفت الى ان لبنان هو نبع الحضارات في منطقة المتوسط، وعلى ارضه امتزجت مجموعة من الحضارات المختلفة، انتلقت بعدها الى شتى اقطار العالم، داعيا المنتشرين الى الافتخار بجذورهم، والى ان يكونوا رسلا للبنان في الخارج مع الحفاظ على ولائهم للبلدان التي احتضنتهم.

وأضاف: "لا تخافوا على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر اننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. ربما يمر وطننا اليوم في مرحلة صعبة، ولكن هذه هي الحال ايضا في كثير من البلدان. ولا تخشوا ان تعودوا مجددا الى لبنان الذي يتمتع باستقرار امني من افضل ما يكون، بعدما طهَّرنا ارضنا من الارهاب، فيما لا تزال بلدان كثيرة تعاني منه".



وفد شبابي ارجنتيني

وفي الاطار الاغترابي، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الوطني للجمعية الثقافية الارجنتينية- اللبنانية السيد غبريال انريك بلازا كوردر مع وفد شبابي من المجلس حضر الى لبنان في اطار الرحلات الدورية للتواصل مع الشباب اللبناني في الوطن الام.

واشار السيد كوردر الى ان المجلس الذي يرأسه يعنى خصوصا بتعميم الثقافة وتشجيع الشباب الارجنتيني، لاستعادة الجنسية اللبنانية والحصول على منح تعليمية لتعلم اللغة العربية. ولفت الى ان عدد الشباب الارجنتيني المشارك في برنامج المجلس يزيد عن 150 شابا.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا على دعم البرنامج الذي يعده المجلس الارجنتيني لتعلم اللغة العربية، مبديا كل استعداد لدعم هذا البرنامج، وكل ما من شأنه ان يقرب اللبنانيين المنتشرين في الخارج من وطنهم الام.



النائب السابق امل ابو زيد

الى ذلك، التقى الرئيس عون النائب السابق امل ابو زيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والعلاقات اللبنانية- الروسية، والتعاون القائم بين البلدين.



عائلة النائب السابق بيار دكاش

وفي قصر بعبدا، عائلة النائب السابق الدكتور بيار دكاش المؤلفة من ابنه جان بيار دكاش وابنته السيدة ديان بيار دكاش ورئيس بلدية الحدث جورج عون، الذين شكروا رئيس الجمهورية على منح والدهما وسام الارز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته الوطنية والاجتماعية المستمرة.



تعزية الرئيس المصري

وابرق الرئيس عون الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينا العملية الارهابية التي وقعت في القاهرة امس ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا نتيجتها ومتمينا للجرحى الشفاء العاجل.