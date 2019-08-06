وزيرة الطاقة والمياه في قصر بعبدا: تقدم في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومكافحة الهدر الفني وتفعيل الجباية

A + A -

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التقدم الذي حصل في تنفيذ مشاريع الكهرباء وفق البرنامج الذي وضعته الوزارة. واوضحت الوزيرة البستاني انه تم اطلاق التصنيف لمعملين سوف ينفذان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعت دفاتر الشروط لإطلاق المناقصة، كما حصل تقدم في خطة تنفيذ مكافحة الهدر الفني، وتفعيل الجباية حيث تم تخطي الاهداف الموضوعة.

واشارت الوزيرة البستاني الى ان الرئيس عون حريص على تنفيذ المشاريع المعدة لتعزيز الطاقة الانتاجية للكهرباء اضافة الى برنامج السدود المائية، والتنقيب عن النفط والغاز حيث ابدت شركات عالمية اهتماما للمشاركة فيها بعد اطلاق البلوكات1-2-5-8 و 10.