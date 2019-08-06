درغام تابع موضوع التعديات في القموعة مع جريصاتي: الوضع بات يستدعي اعلان حالة طوارئ

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عقب تزايد التعديات في محافظة عكار ، والتي اودت مؤخرا بحياة الطفلة ريهام الامين في القموعة، والطفل هاني منصور الذي قضى غرقا في شاطئ عكار، وضع النائب أسعد درغام وزير البيئة فادي جريصاتي في حقيقة ما يجري من تعديات باتت تهدد حياة الاطفال وزوار المحافظة. ولفت في بيان له الى "ان ما يجري يؤدي إلى تشويه اهم المرافق الحيوية في المنطقة، إن كان ساحلا في ما يتعلق بشاطئ عكار او جردا في ما يخص غابة القموعة الفريدة من نوعها في منطقة حوض المتوسط.

واوضح درغام: "أن جريصاتي سيتابع الموضوع، وهو اكد أن غابة القموعة ملك عام لجميع اللبنانيين وليس فقط لبلدة معينة ويجب أن تحظى بالاهتمام الرسمي اللازم، نظرا لاهميتها، كما ابدى استعداده لاستقبال نواب عكار اليوم قبل الغد بهدف التنسيق لما فيه مصلحة العكاريين، لان الواقع بات يستدعي إعلان حالة طوارئ للعمل بشكل جدي كمقدمة للنهوض بالمنطقة".

كما تابع درغام موضوع تعيين موظفة من قبل وزارة البيئة في سراي حلبا، وأعلن "أنها ستباشر هذا الاسبوع عملها في عكار، كما سيتم التنسيق مع البلديات لمعالجة التعديات وممارسة الدور الرقابي اللازم".