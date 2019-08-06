طلاب جامعة الروح القدس يتميزون في براغ

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شاركت جامعة الروح القدس - الكسليك في مباراة ما بين الجامعات في براغ، تشيكيا حول سينوغرافيا مسرحية UBU Roi، للكاتب ألفرد جيري، بعدما تم اختيارها إلى جانب 14 جامعة أخرى من بين 57 جامعة عالمية، للمشاركة في هذه المباراة.

وقد قدّم عدد من طلاب قسم الفنون المسرحية والأدائية في الجامعة عملهم حول موضوع السلطة والنفوذ، بإشراف الأستاذ شربل عون ورئيسة القسم د. لينا سعادة جبران، وعرضوه أمام لجنة تحكيم، في حضور سفيرة لبنان في براغ السيدة رولا حمدان.

مرّة جديدة، استطاع طلاب الجامعة أن يلمعوا عالميًا، فتلقّوا تهنئة أعضاء لجنة التحكيم على عملهم الذي يجمع ما بين التميّز والإبداع من جهة، والبساطة من جهة أخرى، رافعين بذلك اسم جامعتهم عاليًا.