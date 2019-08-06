living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس مجلس النواب الأردني يقيم مأدبة غداء على شرف النائب مخزومي

6
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقام رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة مأدبة غداء على شرف رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، في العاصمة الأردنية، عمّان. وذلك بحضور وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود.
 
إثر اللقاء، شكر مخزومي الطراونة على حفاوته، وقال إن الجلسة تخللها جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة الهاشمية، مؤكداً أن الأعباء التي يعاني منها البلدين جراء الأزمة السورية واحدة، ومشدداً على أنه يتوافق مع المملكة على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومن ضمنها حق العودة. ودعا إلى تفعيل التعاون على الأصعدة كافة لا سيما التجارية منها.
وجدد التأكيد على أهمية تفعيل المعابر بين الدول العربية، لافتاً إلى أن إعادة فتحها وتنظيم العمل فيها أمر حيوي لاقتصادات البلدان العربية، خصوصاً لبنان الذي يمثل أيضاً جسر عبور أمام إعادة إعمار سوريا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout