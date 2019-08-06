رئيس مجلس النواب الأردني يقيم مأدبة غداء على شرف النائب مخزومي

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أقام رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة مأدبة غداء على شرف رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، في العاصمة الأردنية، عمّان. وذلك بحضور وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود.

إثر اللقاء، شكر مخزومي الطراونة على حفاوته، وقال إن الجلسة تخللها جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة الهاشمية، مؤكداً أن الأعباء التي يعاني منها البلدين جراء الأزمة السورية واحدة، ومشدداً على أنه يتوافق مع المملكة على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومن ضمنها حق العودة. ودعا إلى تفعيل التعاون على الأصعدة كافة لا سيما التجارية منها.

وجدد التأكيد على أهمية تفعيل المعابر بين الدول العربية، لافتاً إلى أن إعادة فتحها وتنظيم العمل فيها أمر حيوي لاقتصادات البلدان العربية، خصوصاً لبنان الذي يمثل أيضاً جسر عبور أمام إعادة إعمار سوريا.