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عدل ورحمة : البيئة في السجن

6
AUGUST
2019
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ايمانًا منها بدور الانسان كل إنسان في المحافظة على البيئة، قامت جمعيّة عدل ورحمة بزيارة إلى معالي وزير البيئة المهندس فادي جريصاتي، بهدف اطلاعه على المشروع البيئي الذي سوف يتم تنفيذه داخل سجن رومية من قبل الجمعيّة بالتعاون مع نزلاء السجن.

ضمّ الوفد كل من رئيس جمعيّة عدل ورحمة الاب الدكتور نجيب بعقليني، أمينة سرّ الجمعيّة د. سحر حيدر، مدير البرامج الأستاذ مهير مرديروسيان، والمرشدة الاجتماعية منال الضيقة.

عرض الوفد ابرز مهام جمعيّة عدل ورحمة التي تعنى بأوضاع المساجين والمدمنين والمستخدمين للمخدرات، كما شرح بعرض تمهيدي للمشروع الذي يهدف إلى تحفيز نزلاء السجن وتأهيلهم في خطوة سباقة، إلى فرز النفايات الصلبة، وإعادة التدوير، من ثم بيعها إلى شركات التدوير المتخصصة، ويُصار إلى شراء أدوات التنظيف بالمبالغ المكتسبة والتي تساهم في نشر بيئة صحية وآمنة داخل السجن. شدد الوفد بدوره إلى أهمية القيام بورش تدريب وتوعية من قبل الوزارة، لنشر ثقافة الفرز وأهميته داخل وخارج السجن. ثم نوه أعضاء الوفد بان هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ثقة السجين بنفسه من خلال إشراكه في قضايا المجتمع.

من ناحيته رحب الوزير جريصاتي بمبادرة الجمعيّة وشكر أفراد الجمعيّة على هذه المبادرة التي تعتبر سابقة من نوعها، ووعد بإرسال فريق متخصص للمباشرة بالدورات التدريبية في اقرب فرصة كما شدد على ضرورة تعميم هذه المبادرة على كافة السجون اللبنانية راجيًا ان يكتب لها النجاح.
وتمنى على الأعضاء بعدم التردد في طلب مساعدة ودعم الوزارة لما فيه من خير عام على المجتمع .

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