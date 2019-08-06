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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 06-08-2019

6
AUGUST
2019
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البناء

خفايا
قالت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت إنّ الأزمات المفتوحة في لبنان تبدو صعبة الإقفال بمعادلات لبنانية، وقد صارت متعلقة بمستقبل الإستقطاب الإقليمي، في ظلّ قناعة بعض الأطراف اللبنانية بأنّ المواجهة الدائرة في المنطقة سترسم معادلات جديدة لن يكون سهلاً تفادي نتائجها على التوازنات اللبنانية الراهنة، ووصفت ما يجري بالاستعداد اللبناني الاستباقي لما بعد رسو سفن المنطقة على برّ نهائي…

كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ القرارات بتنظيم الحشد الشعبي جاءت بتوقيت غير عراقي في ظلّ ما تشهده المنطقة ما خلق أسباباً للقلق من ارتباطها بما يجري في المنطقة وتسبّب بالتوترات المرافقة للتعامل معها، ودعت لحوار سياسي على أعلى المستويات إستباقاً للمزيد من التوتر، لأنّ الترحيب الأميركي بالقرارات يترك الكثير من التساؤلات الصعبة بلا أجوبة ويفتح الباب لتكهّنات تؤثر على تماسك الوضع العراقي السياسي...

الجمهورية


يؤكد متابعون لقضية حساسة تثير مضاعفات سياسية كبيرة أن معالجتها ستنتهي بقتلى وجرحى بالمعنى السياسي وإن جهات تحاول تطويق هذه المضاعفات لكن بلا جدوى.

رفض قطب حزبي الرد على أسئلة طُرحت عليه معتبراً أن التصاريح والتصاريح المضادة ستزيد من الأزمة اشتعالا.

اللواء

لغز
لم يستبعد مرجع قضائي، ذهاب ملف قيد المتابعة إلى نهايات محرجة، قبل أن يتوقف!
غمز
نقل رئيس كتلة لحليف كبير توجهات حزبه في ما خصّ ملء الفراغ النيابي في قضاء صور والتبديل الذي طرأ على القرار..
همس
تتجه دولة كبرى، إلى الطلب من دولة إقليمية ذات تأثير في لبنان، عدم العبث بالتوازنات اللبنانية في هذه المرحلة.

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