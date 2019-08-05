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رئاسة مجلس الوزراء تدعو العاملين في القطاع العام الى احترام احكام قانون السير

5
AUGUST
2019
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 صدر عن رئاسة جلس الوزراء تعميم حمل الرقم 24/219 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة واليلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية حدد القانون رقم 242 تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد) آلية أستعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصاية عالية.

ويلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة، اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.

تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق سع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.

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