حيدر لل tayyar.org: بيان الحزب موجّه لجريصاتي كوزير معني على رأس وزارة البيئة ولا علاقة للتيار الوطني الحرّ بكلامنا

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أكد مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر في تصريح لموقع tayyar.org أن البيان الذي صدر عن مديرية الإعلام هو موجّه لوزير البيئة فادي جريصاتي بما يمثّل على رأس وزارة معنيّة بالملفات البيئية ولا يمكن لأحد تحويره أو إظهاره كرسالة للتيار الوطني الحرّ لا من قريب ولا من بعيد".

واعتبر أن حلفنا مع التيار الوطني أقوى وأعمق من أي اختلافات في وجهات النظر مع وزارات ووزراء قد يكونوا منتمين له، والجميع يعلم أننا على تباين في ملف كسارات ومقالع عين دارة وقد أعلنا عن موقفنا هذا في عدّة مناسبات.

وختم حيدر بالقول: عليه نشدّد على أن أيّة محاولات من هنا وهنالك للاصطياد بالمياه العكرة أو اللعب على وتر العلاقة مع حليفنا التيّار، هي محاولات فاشلة سلفاً ولا ولن تصل لمرادها مهما سعى الطامحون لذلك.