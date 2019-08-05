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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

على المستوى السياسي، ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة حكومية وشيكة، في وقت تتوالى المساعي المبذولة في اتجاه حلٍّ ُيفضي إلى انعقاد الحكومة، من دون التخلي عن مبدأ تحقيق العدالة، علماً أن الأنظار تتجه إلى المؤتمر الصحافي الذي تعقده قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ظهر الغد، على وقع سقٍف مرتفع للُخطاب السياسي وصل في الأيام الفائتة إلى حد غير مسبوق...



أما على المستوى المالي، فتتوالى يومياً التطمينات إلى متانة الوضع، استناداً إلى الوقائع العلمية والأرقام، وآخُرها اليوم ما شدد عليه الوزير جبران باسيل عبر Euro News، وما شرحه وزير الاقتصاد والتجارة في حديث خاص للـ OTV، تطرق فيه إلى ما ُأثير حول مضمون خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش.



وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، خبٌر لافت من طرابلس، حيث حوصر فريٌق من وزارة الإقتصاد والتجارة خلال تنفيذ قرار بإخلاء فندق "كواليتي إن"