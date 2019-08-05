اتبعوا التعليمات غدا على هذه الطرقات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الطريق في محلة المهجر الصحي امام محطة صبح - طرابلس، وذلك يوم الثلاثاء 6/8/2019 اعتبارا من الساعة 7.00 لحين الانتهاء عند الساعة 17.00، وستؤدي هذه الأشغال إلى اتخاذ تدابير السير التالية:



- تحويل السير القادم من المرفأ باتجاه سوق الخضار الجديد.

- تحويل السير القادم من بيروت باتجاه الجسر الجديد إلى عكار.

- تحويل السير القادم من عكار باتجاه مدرسة العزم وطريق المئتين.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".