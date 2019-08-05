بري ترأس طاولة حوار لدعم الصناعة: استمرار الوضع القائم يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر المؤسسات الدولية

A + A -

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "لا إستثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الإقتصاد من دون الإستقرار السياسي والأمني"، قائلا ان "الإستمرار بالوضع القائم حاليا يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف المؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة مستجديا القروض والهبات".

مواقف الرئيس بري جاءت خلال ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حوارا لدعم الصناعة اللبنانية وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها صحيفة "النهار" بالتعاون مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور تحت عنوان "كل نهار وصناعتنا بخير" وبمشاركة النواب: انور الخليل عن كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، آلان عون عن كتلة "لبنان القوي"، امين شري "الوفاء للمقاومة"، بهية الحريري "كتلة المستقبل"، مروان حمادة "اللقاء الديموقراطي، جورج عدوان "الجمهورية القوية"، سامي الجميل عن كتلة الكتائب اللبنانية، نقولا نحاس "الوسط المستقل"، نزيه نجم ممثلا النواب الصناعيين، النائب عدنان طرابلسي ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل. رئيسة تحرير "النهار" نايلة تويني واسرة تحرير الصحيفة.

وقال بري: "نمر بفترة خطيرة جدا نأمل ان نتجاوزها قريبا جدا". وتوجه بالتهنئة لصحيفة "النهار" وللعاملين فيها بمناسبة العيد الـ 87 "للنهار".

مواقف الرئيس بري في الشأنين الإقتصادي والسياسي إضافة لمداخلات ممثلي الكتل النيابية وجمعية الصناعيين ستنشرها صحيفة "النهار" في عدد خاص يصدر الخميس المقبل.