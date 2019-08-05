بالارقام - لبنان يشهد ارتفاعاً بأعداد السياح

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اصدرت وزارة السياحة احصاءاتها السياحية عن شهر تموز الماضي، واعلنت عن تسجيل نمو بنسبة 7,06 في المئة في عدد الوافدين مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي، وسجلت نموا بنسبة 8 في المئة خلال الاشهر السبعة من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي هذا الاطار، اعتبر وزير السياحة اداديس كيدانيان ان "هذا النمو كان يمكن ان يكون افضل لولا العراقيل الامنية والسياسية التي حدثت في الشهر الماضي وأثرت بالتالي على حركة الوافدين والحجوزاتن ومع ذلك ما زلنا نسجل نموا في أرقام الوافدين والاشغال الفندقي نسبة للسنوات السبع الماضي".

وقال: "نعول على شهر آب الحالي لاستمرار هذا النمو خصوصا لمصادفة عيد الاضحى وعيد انتقال السيدة العذراء خلاله".

اضاف: "أما على صعيد الارقام، فان نسبة الاشغال الفندقي في بيروت تراوحت بين 70 و80 في المئة خلال شهر تموز الماضي، وتراوحت النسبة خارج بيروت بين 45 و50 في المئة.

واوضح كيدانيان "ان السبعة اشهر الاولى من العام الحالي سجلت نموا بنسبة 8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا يعني اننا تخطينا ارقام العام الماضي بزيادة 90 الف وافد من مختلف الجنسيات".

وتابع: "اما بالنسبة لجنسيات الوافدين الى لبنان خلال الاشهر الماضية، فقد سجلت نسبة عدد الوافدين السعوديين 86,70 في المئة، الكويتيين 41,06 في المئة، القطريين 90,86 في المئة، والمصريين 19,32 في المئة".

وبالنسبة للوافدين الاوروبيين خلال هذه الفترة، قال: "زاد عدد الوافدين الفرنسيين بنسبة 6,23 في المئة، الالمان بنسبة 8,38 في المئة، الانكليز بنسبة 7,5 في المئة، الهولنديين 50,88 في المئة، السويديين 11 في المئة، الايطاليين 10 في المئة، الاسبان 19,15 في المئة. اما بالنسبة للوافدين من الاميركيتن، فقد زاد عدد البرازيليين بنسبة 14,16 في المئة، والمكسيكيين 51,83 في المئة، الاميركيين 6,54 في المئة والكنديين 4,86 في المئة.

وأعلن انه خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، بلغ عدد الوافدين مليون و 206 الاف و139 وافدا، بينما بلغ عددهم في الفترة ذاتها في العام الماضي مليون و115 الفا و 866 وافدا. وقد بلغ عدد الوافدين العرب 370 الفا و732 وافدا مقابل 506 الاف و208 وافدا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، اي بتقدم بنسبة 20,17 في المئة. أما عدد الوافدين الاوروبيين فقد بلغ 438,48 وافدا مقابل 400,078 في العام الماضي، اي بتقدم بنسبة 9,49 في المئة. ومن اميركا بلغ عددهم 229045 مقابل 214347 اي بتقدم بنسبة 6,86 في المئة. ومن قارة اسيا بلغ مجموع الوافدين 83572 مقابل 80968 وافدا".

يذكر ان هذه الاحصاءات تستثني الوافدين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.