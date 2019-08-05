انماء طرابلس: لعقد جلسة لمجلس الوزراء وترك الخلافات والتجاذبات جانبا

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دعت جمعية "إنماء طرابلس والميناء"، في بيان اصدرته بعد اجتماع لها، الى "الاسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء وترك الخلافات والتجاذبات جانبا لان البلد لم يعد يحتمل ازمات، لا سيما وانه يجب البدء بالتعيينات التي هي ضرورة ملحة لا سيما لطرابلس، حيث هناك الكثير من الشواغر في الادارات العامة خصوصا المرفأ والمعرض والمنطقة الاقتصاديه".

وشددت الجمعية على "إنجاز هذا الملف، لان الفيحاء بحاجة الى لفتة كبيرة من الدولة لشبابها الذين يملكون الكفاءات اللازمة"، داعية الى "عدم اعتماد المحاصصة في ذلك او المحسوبيات".

وأملت الجمعية "ان لا تبقى المؤسسات الشرعية مشلولة"، ودعت المسؤولين الى ان "يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن والبدء بورشة عمل حكومية تنقذ البلد من الركود الحاصل في كل المجالات".