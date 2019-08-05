ديب: التعطيل لم يعد مسموحاً

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قال عضو «تكتل لبنان القوي» النائب حكمت ديب لـ«الجمهورية»: «رئيس الجمهورية يتصرّف دائماً بما يمليه عليه الدستور وقسمه لناحية الحفاظ على الدستور واحترامه، واحترام القوانين». واستغرب ديب انه «حين يتصرّف رئيس الجمهورية أو يعلن موقفاً ما، يتحوّل موقفه وتصرفه الى تعدٍ على موقع رئاسة الحكومة». وقال: «لا أحد يتعدّى على الفريق الآخر. كل ما هنالك أن هناك مشكلات متراكمة ويجب حلّها. ومن الضروري والملح أن تنعقد الحكومة لتسيير عمل وشؤون الدولة». ورأى أنّ حلّ «الخلافات الحكومية» التي تحول دون إنعقاد الحكومة «هي مسؤولية رئيس الحكومة»، وطالبه يإيجاد حلّ لهذا الموضوع، لأنّ التعطيل لم يعد مسموحاً».