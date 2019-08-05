عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 آب 2019

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البناء: ترامب متمسك بمسعاه للقاء ظريف بدون شروط... ورفض «النصرة» لاتفاق أستانة يمهّد للحسم

انتظار لمبادرة بري... وتجاذبات متعدّدة الجبهات... ورفض الاشتراكي لـ «العسكرية»

سجال مبنى «تاتش» والـ 75 مليون دولار للتصعيد... وأمن عين الحلوة على الطاولة



الأخبار: تراجع إيرادات الخلوي: الواتساب «بريء»!

فرنسا تخطف لبنانيين لحساب واشنطن

اللواء: تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل

تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً



النهار: المواجهة إلى تصعيد واسع عون: المكـمن أُعدّ لجبران

الديار: مُشكلة كبيرة في مداخيل الرسوم الجمّركية.. إنخفاض من 60% إلى 6% في عشرين سنة!

الحكومة مدّعوة إلى إعادة النظرّ في آليات عمل الجمارك خصوصًا على مرفأي بيروت وطرابلس

الجمهورية: عون والحريري .. إتهامات متبادلة

l'orient le jour: Les réfugiés palestiniens, cet épouvantail qu’« on » agite



the daily star: Joumblatt seeks foreign protection: sources