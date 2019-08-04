جريمة الإغتصاب في حصرون تابع... ما علاقة الوالد؟!

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هزّت بلدة حصرون ـ قضاء بشري، جريمة إغتصاب مروعة، حيث أشارت معلومات أمنية الى أن المواطن ح ـ س، إدعى أمام مخفر الدرك على شخصين هما: ج ـ س، و ت ـ م، بجرم إغتصاب إبنته القاصر المولودة عام 2004، والتي أكدت هذه الواقعة وكشفت تفاصيل ما حصل معها.

إثر تقديم الشكوى تم إبلاغ فرع المعلومات في الشمال الذي عمل على تسيير درويات في المنطقة وعمل على توقيف شخص من الوحشين البشريين وهو ت ـ م، وأحيل الى القضاء المختص، بينما ما تزال التحريات جارية لتوقيف الشخص الثاني.

وفي وقت لاحق، افادت الوكالة الوطنية عن توقيف المجرم الثاني واحالته إلى القضاء المختص. امّا الـLBC، فقد افادت انّه ووبنتيجة الكشف على القاصر من قبل الطب الشرعي تبيّن أنّها تعرّضت للاغتصاب. كما اعترف ت. ب. م. بأن الوالد أعلمه بأنه سبق ومارس الجنس مع ابنته، وبمراجعة القضاء مجدداً تم توقيف الوالد والمدعى عليهما واحيلوا الى مفرزة طرابلس القضائية..