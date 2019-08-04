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بعدما هاجمت مسؤولين في "حزب الله"... طرد "فدوات" من منزلها!

4
AUGUST
2019
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تناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأثاث منزل مرمي في الشارع يعود لسيدة تدعى "فدوات" سبق ان انتشرت مقاطع فيديو لها هاجمت فيها مسؤولين في حزب الله واتهمتهم بخطفها وظلمها على اثر مشاكل شخصية معهم.

وبحسب ما تداولت الصفحات فقد اقدمت بلدية "بافليه" على طرد "فدوات" من منزلها بعلم القوى الأمنية وموافقتهم، في حين نفى عدد من النشطاء أن يكون قراراً صادراً عن البلدية انما عن مجموعة أشخاص قاموا بهذا الأمر.

وكانت "فدوات" قد لجأت إلى السكن في بافليه بعد مغادرتها من بلدة دبعال والمجادل وذلك بسبب المشاكل التي واجهتها.

وقد اثار خبر طرد السيدة "فدوات" تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي انقسم بين مؤيد للخطوة على خلفية الفيديوهات المنتشرة، وبين متضامن معها رافض لطردها بسبب تعبيرها عن رأيها.

Al-Jadeed
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