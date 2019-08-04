بالصورة: تحدي اللواء جميل السيد " هالإبن الحرام.. "!

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غرد اللواء جميل السيد على حسابه على تويتر كاشفاً جديد الأزمة مع وزير الإتصالات محمد شقير: " شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى،

ونتحداه أن يبرزها وهي موثقة بكاملها وأمام النواب، ليتبين حجم النِفاق الذي يحاول أن يغطي به هذه الصفقة.

والأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وأن أي مكان آخر أرخص بكثير،

أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليس لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفاً كبيراً من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته...

بعد شوي هالإبن الحرام يمكن يطلع معو إنّو نحنا شراكة معو بالبناية!!!

أصلاً أنا عندي صلاحية وافق أو ما وافق معو على شراء البناية؟؟!!

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