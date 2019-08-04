محمد شقير ردا على جميل السيد: عندما طرحت شراء مبنى تاتش في لجنة الاتصالات كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات

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غرد وزير الاتصالات محمد شقير، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يكفي هذا الكم الكبير من الكذب الذي يمارسه النائب جميل السيد لا سيما بموضوع مبنى تاتش، خصوصا أن جميل السيد عندما طرحت شراء المبنى في لجنة الاتصالات كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات بهذا الخصوص. فعلا يصح بالنائب جميل السيد المثل القائل: من شب على تركيب الملفات شاب عليه".

أضاف: "على كل، الأعمال التي نقوم بها تكون دائما في ضوء النهار وهي مصدر للفخر والاعتزاز. وكما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاتش".