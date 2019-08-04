كنعان: سنستكمل استرداد المتن الى خريطة الانماء وابلغنا المعنيين عدم قبولنا بحلول مجتزأة للنفايات

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جال النائب ابراهيم كنعان في بلدة بسكنتا في زيارة شملت البلدية وتفقد المشاريع الانمائية المنجزة والتي هي في طور الانجاز ومن بينها طريق بسكنتاصنينزحلة بطول ١٦ كم وعرض ٢٠ متراً والتي كانت مطلباً حيوياً للبلدة والمتن.

واكد كنعان اننا "سنستكمل استرداد المتن الشمالي الى الخريطة الانمائية والمشاريع بدأت مع القرار ٦٦ ونستكملها اليوم وهي حقوق لأهلنا ومنها طريق وادي الجماجم وبسكنتا باكيش الى بسكنتا صنين وصنين زحلة التي تنجز اليوم".

اضاف كنعان "قوتنا من محبة الناس، والسلطة لا تغرنا ولا نمارسها من منطلق الكيدية ونرفض منطق القوة والتمييز في ممارستنا لها واستمراريتتا تنطلق من ان نكون حقاويين وعمليين في اي موقع كنا فيه".

ولفت كنعان الى ان " البعض يعتمد سياسة الانتقادات والنق، ولكن المسؤولية تقتضي عكس ذلك، لأن البكاء لا يروي عطشانا ولا يؤمن مشاريع او يحسن الاوضاع، والرد يجب ان يكون بالعمل والانجاز والمثابرة والمتابعة لمعالجة كل المشكلات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع كنعان "ادفنوا لغة الحقد وليكن التنافس المسيحي المسيحي والوطني لاغناء وطننا لا لالغاء بعضنا لاننا دفعنا ثمن الانقسام غيابا عن الدولة والقرار وضمانة الحفاظ على الحضور هو الالتقاء على المبادىء الوطنية والتنافس ديموقراطيا".

وفي ملف النفايات قال "لن نقبل بحلول جزئية للنفايات في المتن وقد ابلغنا المعنيين هذا الموقف وعلى نواب المتن ان يوحدوا كلمتهم يترجموا مواقفهم افعالاً".

وفي ملف الموازنة قال "لقد اثبت المجلس النيابي قدرته على تخطي الانقسامات الحزبية والطائفية لاول مرة في نقاش الموازنة واقرارها وانتم مدعوون للقيام بذلك في بلدياتكم".

وكانت كلمة لرئيس البلدية جورج علم رحّب فيها بكنعان وقال "اهلا وسهلا بك في ضيعتك وبلديتك، واشكرك باسم المجلس البلدي واهالي بسكنتا على الاعمال التي قمت وتقوم بها، وعلى تعاونك المستمر معنا، خصوصا اننا لم نقصدك مرة حاملين مطلبا لبسكنتا الا واجبتنا انا معكم في كل ما هو لمصلحة بلدتكم".

اضاف " نشكرك على دعمك للمشاريع التي هي في طور التنفيذ ومن بينها بسكنتاصنينزحلة التي لولاك لما كانت تنجز اليوم".

وكان كنعان استهل الجولة بالمشاركة في قداس الأحد من كنيسة مار يوسف-بسكنتا، بحضور رئيس واعضاء المجلس البلدي ومنسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر عبدو لطيف واعضاء الهيئة ومنسق هيئة بسكنتا لويس كرم واعضاء الهيئة، وفعاليات البلدة وحشد من المؤمنين.

وقد رحّب كاهن الرعية الاب جوزيف شربل بكنعان شاكراً اياه على ما يقوم به لبسكنتا والمتن، وقال "انت ابن بسكنتا، نائبنا العزيز في المتن الشمالي، ولك في قلوب الناس في بسكنتا محبة خاصة".

وتوجه الأب شربل الى كنعان بالقول " انت سفيرنا في المجلس ولؤلؤة هذا المجلس بعملك التشريعي والرقابي والانمائي".