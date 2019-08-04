في خطوة إصلاحية.. سلسلة قرارات لمدير الجمارك وتوقيف 25 مخلّصاً جمركيا

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في خطوة إصلاحية تساعد على ضبط التهرب الجمركي على المرافىء الشرعية وما يستتبعها لاحقا من تهرب ضريبي عبر عدم التصريح على ضريية الدخل والقيمة المضافة والمنافسة غير المشروعة بين الشركات النظامية والاخرى الوهمية، أصدر مدير عام الجمارك بدري ضاهر سلسلة قرارات أوقف بموجبها ٢٥ مخلصا جمركيا مرخصا عن العمل أقدموا على إخراج بضائع مستوردة لشركات وهمية.

ولن يكتفي ضاهر بالتوقيف عن العمل بل سيعمد في المرحلة القادمة الى ملاحقة اي تاجر او مخلص جمركي بجرم قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال حيث تصل العقوبة الى ٧ سنين سجن وحجز على جميع الممتلكات والحسابات المصرفية.

كما صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الآتي:

انفاذا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للجمارك سيما لناحية مكافحتها للفساد والرشوة وتقصيها عن مكامن الهدر والتهريب، وإرساء للشفافية مع المواطنين، توفرت لديها معلومات عن وجود مجموعة تقوم بابتزاز تجار ومخلصي بضائع عبر انتحال صفة عناصر من الجمارك للحصول على مبالغ نقدية. وبعد الرصد والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة تابعة لشعبة المكافحة البرية بيروت من توقيف المدعو ن.د. وبتفتيشه ضبطت بحوزته مبالغ مادية كان قد حصل عليها عن طريق التهديد والابتزاز منتحلا صفة رسمية، وبالتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب اليه بمساعدة وتوجيه من المدعو ع.س. الموقوف في سجن رومية. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء. لذلك، تطلب المديرية العامة من المؤسسات التجارية او مخلصي البضائع الذين وقعوا ضحية هذه الجريمة ، الحضور إلى مبنى المديرية العامة للجمارك في شارع المصارف، أو الاتصال على رقم غرفة العمليات:01983253-01983254.