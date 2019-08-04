فرقة "Within Temptation" تلغي حفلها في مهرجانات بيبلوس تضامنا مع "مشروع ليلى"

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أعلنت فرقة Within Temptation الهولندية عزوفها عن تقديم حفلها في مهرجانات بيبلوس الدولية، تضامنا مع فرقة مشروع ليلى.



وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "قررنا بأسف شديد، أن نلغي حفلنا في مهرجانات بيبلوس الدولية، تضامنا مع مشروع ليلى ودعما لحرية التعبير".



وكانت لجنة مهرجانات جبيل قد ألغت الاسبوع الفائت، حفل مشروع ليلى بعد معارضة ناشطين للحفل لاتهام أفراد الفرقة بازدراء الاديان.

إشارة الى أن الحفل كان مقررا في 7 آب 2019.

LBCI