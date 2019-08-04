أي طقس ينتظركم مطلع الأسبوع؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون طبقات من الضباب على المرتفعات . الإثنين: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة. فوق الجبال من 18 الى 26 درجة. في الارز من 15 الى 23 درجة. في الداخل من 16 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط أحيانا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,50 ساعة غروب الشمس: 19,37.