أرسلان: مشاكل وأزمات البلد تطرح على طاولة مجلس الوزراء وليس في الشارع

A + A -

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" فقال:"ما قام به فخامة رئيس الجمهورية هو من صلب صلاحياته الدستورية ولايجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية، عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالحالغريب على الطاولة".

وأضاف:"مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية وإلا أين تطرح في الشارع ؟؟ كفى استهتار واستهزاء بعقول الناس ومصالحهافليدعو رئيس الحكومة لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على احالة القضية على المجلس العدلي ولكل حادثحديث".