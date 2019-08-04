عناوين الصحف ليوم الأحد 4 آب 2019

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الديار: وليد جنبلاط مُحاصر قضائيّاً لكن إذا سقط جنبلاط سقطت الديموقراطيّة في لبنان
رغم الخلاف حول الموقف من شبعا وحرب سوريا فما الثمن والشروط المطلوبة منه؟
الأنباء الكويتية: سلامة في بكركي: لبنان ليس مهدداً بالإفلاس
لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء إلا إذا..
النهار: بين أزمتي الصلاحيات وقبرشمون: فضائح تتكشف وحكومة مهدَّدة
الحياة: "نشجع على أي حل ينطلق من الاتفاق في قضية قبرشمون"
"حزب الله" سيشارك في جلسة الحكومة "حين الدعوة إليها"
الشرق الأوسط: مخاوف من «أزمة حكم» في لبنان
خلاف على الصلاحيات بين عون والحريري
الوطن السورية: موسكو: وجود الإرهابيين في «إدلب» يتطلب استمراراً في مكافحتهم … هدوء حذر شمالاً واستمرار «الهدنة المشروطة» رهن الأداء التركي