عناوين الصحف ليوم الأحد 4 آب 2019

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الديار: وليد جنبلاط مُحاصر قضائيّاً لكن إذا سقط جنبلاط سقطت الديموقراطيّة في لبنان

رغم الخلاف حول الموقف من شبعا وحرب سوريا فما الثمن والشروط المطلوبة منه؟



الأنباء الكويتية: سلامة في بكركي: لبنان ليس مهدداً بالإفلاس

لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء إلا إذا..

النهار: بين أزمتي الصلاحيات وقبرشمون: فضائح تتكشف وحكومة مهدَّدة

الحياة: "نشجع على أي حل ينطلق من الاتفاق في قضية قبرشمون"

"حزب الله" سيشارك في جلسة الحكومة "حين الدعوة إليها"

الشرق الأوسط: مخاوف من «أزمة حكم» في لبنان

خلاف على الصلاحيات بين عون والحريري



الوطن السورية: موسكو: وجود الإرهابيين في «إدلب» يتطلب استمراراً في مكافحتهم … هدوء حذر شمالاً واستمرار «الهدنة المشروطة» رهن الأداء التركي