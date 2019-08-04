living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موسكو: وجود الإرهابيين في «إدلب» يتطلب مكافحتهم

4
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هدوء حذر صبغ المشهد الميداني شمالاً، بعد يوم واحد من موافقة دمشق المشروطة، على هدنة تشمل جبهات القتال في تلك المنطقة، في حال انسحب الإرهابيون إلى مسافة 20 كيلو متراً تطبيقاً لاتفاق «سوتشي».


الموافقة السورية المشروطة بتطبيق «سوتشي»، تبدو مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء التركي، الذي ماطل منذ إعلان الاتفاق وحتى الآن في تنفيذ ما عليه من التزامات، ولا تعطي المؤشرات الأولية حتى اللحظة، أي أمل بتطبيق أنقرة لما تتعهد به أمام حليفي دمشق روسيا وإيران، لتبقى استمرارية «وقف إطلاق النار» مرهونة بالممارسات التركية على أرض الميدان خلال الأيام القادمة.


أمس، أفادت مواقع إلكترونية معارضة، بأن نازحي إدلب بدؤوا بالعودة إلى قراهم ومنازلهم في الريف الجنوبي للمحافظة، بعد إعلان «وقف إطلاق النار»، وأضافت المواقع: إن عودة النازحين ما زالت «خجولة وحذرة»، وسط تخوفات من خروقات تطول مناطقهم بشكل مفاجئ، بعد خرق الإرهابيين «الاتفاق» لعدة مرات أول من أمس.


وشملت المناطق التي بدأت تستقبل عدداً من العائلات كلاً من مدن خان شيخون ومعرة النعمان ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بعدما نزحوا سابقاً إلى مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.


من جهته وخلال مؤتمر صحفي له أمس، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرنتييف، في ختام الجولة الـ13 من محادثات «أستانا»: إن «المحادثات أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الإرهاب في سورية، وخاصة في إدلب حيث تسيطر التنظيمات الإرهابية التي تضم آلاف الإرهابيين الأجانب على معظم مساحة المحافظة، وتحتجز مئات آلاف السوريين وتتخذهم رهائن، ما يتطلب تنفيذ اتفاق «سوتشي» حول إدلب والاستمرار في مكافحة هذه التنظيمات».


وشدد لافرنتييف على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي في سورية، وقال: «على الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي، والتي تتذرع بأنها تكافح تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة، الانسحاب فوراً من الأراضي السورية».


وأوضح لافرنتييف أن الولايات المتحدة تزيد عدد قواتها غير الشرعية في سورية عبر شركات الأمن الخاصة، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحاب قواته من سورية، معرباً عن أمله في أن تعيد واشنطن النظر في تصرفاتها، وتسحب قواتها غير الشرعية من سورية.


وجدد لافرنتييف التأكيد على أهمية صيغة «أستانا» في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، وفي القضاء على الإرهاب وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تسهيل عودتهم، وعدم عرقلتها بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف الملائمة لذلك، مطالباً المنظمات الدولية بتقديم المساعدة في عملية إعادة الإعمار.


وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وإيران وتركيا، جددت في البيان الختامي للجولة الـ13 من «أستانا» التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها، ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.


على صعيد منفصل، ارتقى أمس عدد من الشهداء العسكريين، جراء وقوع انفجار في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وذكر مصدر عسكري في المطار لـ«الوطن» أن الانفجار وقع خلال نقل مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية بهدف التخلص منها وتأمينها خارج المطار، إلا أنه ونتيجة لخطأ فني حدث الانفجار ما تسبب بارتقاء 26 شهيداً وجريح واحد، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري بحمص.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout