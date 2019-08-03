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مراد: لا أحد يريد المساس بصلاحيات رئيس الحكومة او الطائف

3
AUGUST
2019
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كلام وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد جاء خلال رعايته تخريج الطلاب الناجحين في الشهادة الرسمية في حوش الحريمة بدعوة من شباب منظمة الاتحاد في البلدة، بحضور فعاليات بقاعية اجتماعية وسياسية وذوي الطلاب.

وبعد النشيد الوطني ألقى الوزير مراد كلمة شدد فيها على مسار حركة التعليم في منطقة البقاع التي انتهجها مراد الاب والتي بالطموح توسعت الى ابعد من ومن لبنان وخلقت لدى أبناء البقاع ألاف فرص عمل، واعتبر ان التنوع العلمي خلق حالة من الوعي في منطقة البقاع، قال "لا أحد يريد المساس بصلاحيات رئيس الحكومة او الطائف، فلا تصدقوا ما تسمعونه ونحن لن نقبل لأحد المساس بها"، وتابع مراد مستذكراً أن والده النائب عبد الرحيم مراد أول من حمل سياسة اليد الممدودة، قال " نحن حملنا سياسة اليد الممدودة ولم يقابلنا أحد بيده من اجل العمل لمصلحة البقاع واهله ولبنان". وأعرب عن حاجة البقاع وتحديداِ الغربي وراشيا الى الخدمات والانماء، ولا عمل وخدمات للمنطقة من دون تعاون، وتوجه الى تيار المستقبل من دون أن يسميه :
"اذا أرادوا المنافسة على هذا المبدأ فنحن مستعدون ولكن لا أحد يستطيع فعل شيء بدون التعاون تفضلوا قابلونا بمد ايديكم، لنعمل، معاً نستطيع تنظيف نهر الليطاني وبناء مؤسسات تنموية في المنطقة نحن ابناء البقاع ومن البقاع وسوف نقوم بكل ما يلزم من اجل تنمية البقاع".
ورد مراد على المشككين بالتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال" لا أحد يريد المساس بصلاحيات رئيس الحكومة او الطائف، لا تصدقوا ما تسمعوه ونحن لن نقبل لأحد المساس بهذه الصلاحيات، حرضوا بالسابق كثيراً ونحن بقينا ثابتين وملتزمين بمبادئنا ولم نتبدل ونفذنا وعودنا وما زلنا نعمل بينما التحريض الانتخابي لم يأت بأي نتيجة غير الشرذمة.
وفي الختام قدم الوزير مراد منح تعليم جامعية استثنائياً لبلدة لطلاب حوش الحريمة الناجحين، منحة ١٠٠ ٪ للأول في البلدة ٧٥ ٪ للثاني، و٥٠ ٪ لجميع الطلاب الناجحين

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