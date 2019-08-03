قوى الأمن تعزي عائلة ضحية حادث في خلدة: فر من حاجز واصطدمت دراجته بشاحنة وتوقيف عنصر دراج رهن التحقيق

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"حوالي الساعة 11.30 من قبل ظهر اليوم 3/8/2019، وأثناء إقامة عناصر من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حاجزا لضبط المخالفات المرورية في محلة خلدة، قام المواطن محمد عبد القادر عميرات (مواليد عام 1967) باجتياز الحاجز على متن دراجة آلية نوع "ياماها" لون أسود، من دون توقف، بسبب مخالفته أنظمة السير، ولدى محاولة توقيفه من قبل أحد الدراجين، اصطدمت دراجة المواطن بشاحنة على الطريق- فر بها سائقها إلى جهة مجهولة- وما لبث أن فارق الحياة.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وذويه، وتأسف لهذا الحادث الأليم، الذي سبب لغطا نتيجة كمية المعلومات غير الدقيقة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وهي توضح بأنها باشرت على الفور بإجراء تحقيق بإشراف القضاء المختص، وأوقف رهن التحقيق العنصر الدراج، كما وسيتم في خلاله مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في المحلة، لتبيان حقيقة ما حصل، ومعرفة هوية سائق الشاحنة، وتحديد مسببات الحادث، ليبنى على الشيء مقتضاه".