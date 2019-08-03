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بالصور: " ضابط برتبة ملاك".. كريستيان ودعنا جسداً اثر حادثٍ مروع ولكن..

3
AUGUST
2019
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"عيد وبأي حال عدت يا عيد" فكريستيان لم يكن حاضرًا بين حماة الوطن، لم يتسلم درع الترقية إلى رتبة ضابط بعدما درس في المدرسة الحربية ، ولم يشارك في الاحتفال بين زملائه .

شعار "الجيش" وُضع على نعشه والعلم اللبناني حمى جسد شاب علق أحلامه ورسمها بألوان التضحية والوفاء لوطنه لبنان.

ففي فجر 16 كانون الأول 2018، وقع حادث سير مروّع، على الطريق البحرية في شكّا - البترون،حيث اصطدمت شاحنة بسيارة ما أدّى إلى احتراق الأخيرة بكاملها.

وقد أدّى الحادث إلى وفاة شاب هو تلميذ ضابط في المدرسة الحربية، يدعى كريستيان نقولا، من مواليد كفور العربي– البترون.

وها هو اليوم وفي عيد الجيش والد كريستيان ينعاه بدموع الأشتياق والحنين، بدموع المعرفة الممزوجة بالألم "مبروك يا بيي تخرجك بالسما، ضابط برتبة ملاك".

هذا و في لفتة مميزة من ضباط دفعة المرحوم كريستيان نقولا ، نشر حساب باسم شهداء الجيش اللبناني على فيسبوك أنه بعد تخرج الدفعة من الكلية الحربية، قصدوا منزل الفقيد وتشاركوا مع أهله صورة تذكارية مع سيف التخرج، في تحية وفاء منهم لكريستيان.


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